5 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ricevuto fiori da due leader stranieri, il segretario generale del Partito Comunista del Laos e il presidente della Palestina, in segno di amicizia e cooperazione. L'articolo di kcna.kp evidenzia anche i recenti successi economici della Corea del Nord, tra cui l'assegnazione di nuove abitazioni ai lavoratori di una fattoria a Hamhung e l'impegno di oltre 200 laureati in scuole rurali. Inoltre, una delegazione del Comitato Olimpico della Corea del Nord è partita per partecipare alla 44ª Assemblea Generale del Consiglio Olimpico Asiatico. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. La Corea del Nord, ufficialmente conosciuta come Repubblica Democratica Popolare di Corea, è un paese socialista situato nella parte settentrionale della penisola coreana.