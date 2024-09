Corea del Nord: Kim Jong Un risponde a Xi Jinping con un messaggio di gratitudine

23 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio di risposta a Xi Jinping, esprimendo gratitudine per le congratulazioni ricevute in occasione del 76° compleanno della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK). Nel messaggio, Kim ha sottolineato l'importanza di consolidare l'amicizia tra Corea del Nord e Cina, auspicando risultati positivi nella cooperazione tra i due paesi. Ha anche augurato al popolo cinese successi nella costruzione di un moderno stato socialista, in un anno significativo per la Cina. La notizia è stata riportata dall'agenzia KCNA, fonte ufficiale della DPRK. Kim Jong Un è il segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato, mentre Xi Jinping è il segretario generale del Partito Comunista Cinese e presidente della Repubblica Popolare Cinese.