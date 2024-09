Corea del Nord: Kim Jong Un risponde al presidente laotiano con un messaggio di gratitudine

19 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio di risposta al presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, in occasione...

19 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio di risposta al presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, in occasione del 76° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Nel messaggio, Kim ha espresso la sua gratitudine per le congratulazioni ricevute e ha sottolineato l'importanza delle relazioni di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Ha inoltre augurato successo a Sisoulith nel suo lavoro per costruire uno stato socialista prospero. La notizia è stata riportata dall'agenzia KCNA. Le relazioni tra Corea del Nord e Laos sono storicamente amichevoli, con entrambi i paesi che condividono ideologie socialiste simili.