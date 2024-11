Corea del Nord: Kim Jong Un risponde al presidente laotiano Thongloun Sisoulith

05 Novembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un messaggio di risposta al presidente laotiano Thongloun Sisoulith, esprimendo gratitudine per le congratulazioni ricevute in occasione del 79° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea. Nel messaggio, Kim ha sottolineato l'importanza delle relazioni amichevoli e cooperative tra i due partiti e le rispettive nazioni, auspicando un ulteriore sviluppo di tali legami. Ha anche augurato successo a Sisoulith nel suo lavoro per rafforzare il partito e promuovere la prosperità del Laos. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Kim Jong Un è il segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, mentre Thongloun Sisoulith è il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario Popolare Lao e presidente della Repubblica Democratica Popolare del Laos.