Corea del Nord: Kim Jong Un spinge per il successo del piano quinquennale

11 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha ribadito l'importanza di attuare le decisioni prese durante la decima riunione plenaria dell'ottavo Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori. Il leader Kim Jong Un ha sottolineato che il rispetto delle politiche del partito accelererà il progresso del paese e migliorerà la vita dei cittadini. La riunione ha valutato i risultati del primo semestre del 2024 e ha pianificato le attività per la seconda metà dell'anno, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi del piano quinquennale. La leadership del partito ha anche discusso l'importanza di migliorare i metodi di lavoro e lo stile dei funzionari per garantire il successo delle politiche economiche. Lo riporta il sito kcna.kp. La riunione ha evidenziato la necessità di un impegno collettivo per superare le sfide e promuovere lo sviluppo sostenibile del paese.