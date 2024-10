Corea del Nord: Kim Jong Un supervisiona esercitazione di tiro di artiglieria

06 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un'esercitazione di tiro di artiglieria dei neolaureati della 75ª classe dell'Accademia di Artiglieria O Jin U, in vista della loro nomina a ufficiali di comando attivi. Durante l'evento, Kim ha espresso soddisfazione per le capacità dimostrate dai cadetti e ha sottolineato l'importanza di un'istruzione militare di alta qualità. Ha anche esortato i cadetti a continuare a migliorare le loro competenze e a prepararsi per eventuali situazioni di conflitto. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. L'Accademia di Artiglieria O Jin U è un'importante istituzione di formazione per le forze di artiglieria della Corea del Nord, che gioca un ruolo cruciale nella preparazione dei futuri comandanti dell'Esercito Popolare Coreano.