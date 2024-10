Corea del Nord: Kim Jong Un supervisiona la costruzione di fabbriche regionali nella provincia di North Phyongan

06 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato le fabbriche regionali in costruzione nella provincia di North Phyongan, guidando il progetto di costruzione. Durante la visita, ha espresso soddisfazione per la qualità dei lavori realizzati dai soldati costruttori, sottolineando l'importanza di un approccio ideologico corretto nel processo di costruzione. Kim ha anche esortato le unità di costruzione a imparare dall'esperienza acquisita in questo progetto per migliorare ulteriormente la qualità in altre aree. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Kim Jong Un è il segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea.