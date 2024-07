Corea del Nord: Kim Jong Un supervisiona la costruzione di un nuovo impianto di acquacoltura

16 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato la città di Sinpo per supervisionare i preparativi per la costruzione di un nuovo...

16 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato la città di Sinpo per supervisionare i preparativi per la costruzione di un nuovo impianto di acquacoltura. Durante la visita, Kim ha fornito indicazioni specifiche per garantire il successo del progetto. L'articolo evidenzia anche i successi raggiunti in vari settori dell'economia nazionale e denuncia le azioni criminali degli Stati Uniti durante la guerra di liberazione della patria. Inoltre, si fa riferimento a una manifestazione in Corea del Sud che chiede l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol. Lo riporta il sito kcna.kp. L'articolo include anche commenti critici sugli armamenti statunitensi e riflessioni sull'importanza del patriottismo per la rinascita nazionale.