22 Luglio 2024_ In una giornata di giugno del 2016, il Segretario Generale Kim Jong Un ha visitato il Pyongyang Kim Jong Suk Silk Mill, esprimendo apprezzamento per una lavoratrice che aveva superato il piano economico annuale. Durante la visita, Kim Jong Un ha elogiato la dedizione della lavoratrice, paragonandola agli eroi dell'era Chollima, e ha sottolineato l'importanza di onorare la vita politica come membri del Partito dei Lavoratori di Corea. In un'altra occasione, nell'agosto 2014, Kim Jong Un ha ispezionato la Pyongyang Hosiery Factory, dove ha incontrato una ricercatrice dell'Università di Ingegneria Meccanica di Pyongyang, lodandola per i suoi sforzi nella modernizzazione della produzione. Rodong Sinmun riporta che queste visite riflettono l'attenzione del leader nordcoreano verso il progresso industriale e il riconoscimento del lavoro dei cittadini. Le visite di Kim Jong Un mirano a ispirare e motivare i lavoratori a contribuire allo sviluppo del paese.