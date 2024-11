Corea del Nord: Kim Jong Un visita i cantieri di ricostruzione a Pyongan del Nord

04 Novembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha effettuato una visita ai cantieri di ricostruzione nella provincia di Pyongan del Nord il 4 novembre 2024, per monitorare i progressi dei lavori dopo le recenti inondazioni. Durante la visita, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dai costruttori, sottolineando l'importanza di trasformare le aree colpite in moderne 'città rurali'. Kim ha anche evidenziato il ruolo cruciale delle forze armate e dei giovani nel processo di ricostruzione, esprimendo fiducia nella capacità del paese di superare le difficoltà. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. Kim Jong Un ha esortato i lavoratori a continuare con impegno, promettendo che la ricostruzione sarà completata entro la riunione del partito prevista per dicembre.