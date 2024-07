Corea del Nord: Kim Jong Un visita il progetto turistico di Wonsan-Kalma

20 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato il sito di costruzione del progetto turistico di Wonsan-Kalma il 16 luglio. Accompagnato da alti funzionari del Partito dei Lavoratori e del governo, Kim ha espresso grande soddisfazione per i progressi compiuti. Ha sottolineato l'importanza di completare il progetto entro maggio del prossimo anno e ha discusso dettagli operativi per garantire un servizio impeccabile. Secondo quanto riportato da kcna.kp, il progetto mira a trasformare la zona in una destinazione turistica di livello mondiale. Kim ha anche evidenziato la necessità di utilizzare le risorse costiere del paese per sviluppare ulteriormente il settore turistico.