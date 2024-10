Corea del Nord: Kim Jong Un visita il quartier generale del 2° Corpo dell'Esercito Popolare Coreano

18 Ottobre 2024_ Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha ispezionato il quartier generale del 2° Corpo dell'Esercito Popolare Coreano il 17 ottobre. Durante la visita, ha ricevuto calorosi saluti dai membri del corpo e ha sottolineato l'importanza di mantenere un'elevata prontezza al combattimento per difendere il territorio nazionale. Kim ha anche evidenziato la necessità di rafforzare le capacità di deterrenza nucleare del paese in risposta alle crescenti minacce esterne. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Questa visita sottolinea l'impegno della leadership nordcoreana nel garantire la sicurezza nazionale e la preparazione militare in un contesto di tensioni regionali.