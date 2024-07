Corea del Nord: Kim Jong Un visita importanti impianti industriali

4 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato diverse importanti fabbriche e impianti industriali del paese, tra cui un'azienda di difesa e una fabbrica di macchinari. Durante le visite, Kim ha sottolineato l'importanza della modernizzazione dei processi produttivi e ha lodato i progressi compiuti nel settore della difesa. Ha inoltre esaminato le strutture di produzione automatizzate e ha chiesto un'ulteriore informatizzazione della gestione della produzione. Secondo quanto riportato da kcna.kp, Kim ha anche visitato le strutture di alloggio e ricreative per i lavoratori, esprimendo soddisfazione per le condizioni di vita. Le visite fanno parte degli sforzi per rafforzare l'economia e la difesa del paese.