Corea del Nord: Kim Jong Un visita la Fabbrica di Alimenti per Bambini di Pyongyang

5 Luglio 2024_ Il Segretario Generale Kim Jong Un ha visitato la Fabbrica di Alimenti per Bambini di Pyongyang per esaminare le attività di produzione e gestione. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di produrre alimenti per bambini come priorità assoluta delle politiche del Partito. Kim Jong Un ha ricordato con emozione come il defunto Presidente Kim Jong Il avesse garantito la fornitura di materie prime alla fabbrica anche durante periodi difficili. Ha ribadito che la produzione di alimenti per bambini è una questione di obbligo morale verso i leader passati e di fede nel Partito. Lo riporta rodong.rep.kp. Grazie alla dedizione del Partito, la fabbrica è riuscita a mantenere la produzione nonostante le difficoltà.