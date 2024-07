Corea del Nord: Kim Jong Un visita le aree colpite da inondazioni a Sinuiju e Uiju

30 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha effettuato un'ispezione nelle aree colpite da inondazioni nella città di Sinuiju e nella contea di Uiju, situate nella provincia di Pyongan del Nord. Durante la visita, ha esaminato i danni e ha discusso le misure di soccorso e ricostruzione necessarie per supportare le comunità locali. Kim ha sottolineato l'importanza di fornire assistenza tempestiva ai cittadini colpiti e ha esortato le autorità a mobilitare risorse per affrontare la crisi. La visita del leader è stata parte di un impegno più ampio per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione in seguito agli eventi climatici avversi. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Le inondazioni hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana nella regione, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture locali.