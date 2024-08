Corea del Nord: Kim Jong Un visita le aree colpite da inondazioni e coordina i soccorsi

02 Agosto 2024_ Kim Jong Un ha visitato le zone della provincia di Pyongan del Nord colpite da gravi inondazioni, assumendo il comando delle operazioni di soccorso e evacuazione. Durante la sua visita, ha sottolineato l'importanza del servizio al popolo, ispirando funzionari e lavoratori a mobilitarsi per sostenere le comunità colpite. Il governo e le agenzie centrali stanno organizzando l'invio di aiuti e risorse per alleviare le difficoltà degli abitanti delle aree danneggiate. La dedizione dei funzionari nel fornire assistenza è in aumento, con un forte impegno a garantire il benessere della popolazione. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Le inondazioni hanno causato danni significativi, e il governo nordcoreano sta attuando misure straordinarie per affrontare la crisi e supportare i cittadini.