Corea del Nord: Kim Jong Un visita un'impresa industriale di difesa per monitorare la produzione di armamenti

08 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato un'impresa industriale di difesa per valutare la produzione di armamenti militari. Durante la visita, ha elogiato lo spirito combattivo e l'impegno dei lavoratori, ringraziandoli per il loro contributo allo sviluppo delle forze armate. Kim ha sottolineato l'importanza di modernizzare la produzione di munizioni e ha espresso fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di produzione stabiliti dal Congresso del Partito. La visita ha incluso un'analisi delle caratteristiche tecniche degli armamenti in fase di sviluppo, evidenziando la necessità di garantire prestazioni di combattimento ottimali. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Kim Jong Un è il segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea.