23 Settembre 2024_ La Corea del Nord ha ribadito la sua determinazione a difendere la pace sulla penisola coreana, nonostante le continue provocazioni militari da parte degli Stati Uniti. In un contesto di crescente tensione, la DPRK ha sottolineato l'importanza delle sue capacità militari autodifensive come garanzia fondamentale per la preservazione della pace. Il governo nordcoreano ha criticato le azioni statunitensi, che includono esercitazioni nucleari e alleanze militari, definendole una minaccia diretta alla stabilità regionale. La DPRK ha affermato che la sua forza militare è pronta a rispondere a qualsiasi aggressione, evidenziando la sua volontà di resistere a lungo termine. La notizia proviene da pyongyangtimes.com.kp. La DPRK, o Repubblica Popolare Democratica di Corea, è il nome ufficiale della Corea del Nord, un paese noto per il suo regime autoritario e le sue tensioni con gli Stati Uniti e la Corea del Sud.