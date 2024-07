23 Luglio 2024_ La Corea del Nord celebra la risata del suo popolo come un simbolo di potere socialista, evidenziando l'importanza della gioia collettiva nella costruzione della società. L'articolo sottolinea come il sorriso e la felicità dei cittadini siano considerati elementi fondamentali per il progresso della nazione. Viene messo in risalto il ruolo delle attività culturali e ricreative nel promuovere un ambiente di unità e prosperità. La narrazione enfatizza che la felicità del popolo è un riflesso della forza del socialismo nordcoreano. La fonte di queste informazioni è pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord, ufficialmente Repubblica Popolare Democratica di Corea, è un paese noto per il suo regime socialista e per la centralità della figura del leader nella vita quotidiana dei cittadini.