Corea del Nord: La standardizzazione promuove la crescita economica e culturale

14 Ottobre 2024_ La Corea del Nord sta espandendo e sviluppando il lavoro di standardizzazione per promuovere la crescita economica e il miglioramento della vita materiale e culturale dei cittadini. Quest'anno, il paese ha introdotto standard internazionali in vari settori, come l'ISO 16000 per la qualità dell'aria e l'ISO 55000 per la gestione patrimoniale, adattandoli alle proprie esigenze locali. Inoltre, sono stati stabiliti standard settoriali regionali per l'industria dell'abbigliamento e dei beni di consumo, tenendo conto delle caratteristiche locali. La standardizzazione mira a riflettere le esigenze materiali e culturali della popolazione, migliorando la qualità della vita. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. Il 14 ottobre è anche la Giornata Mondiale della Standardizzazione, un evento che sottolinea l'importanza di standard comuni a livello globale.