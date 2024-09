29 Settembre 2024_ La tomba dei nasi a Kyoto, Giappone, rappresenta una dolorosa memoria storica per il popolo coreano, contenendo i nasi di 214.752 persone uccise durante la guerra Imjin (1592-1598). Durante questo conflitto, le forze giapponesi, guidate da Toyotomi Hideyoshi, commisero atrocità indicibili, tra cui il taglio dei nasi e delle orecchie dei coreani come trofei di guerra. La tomba è vista oggi come un simbolo del nazionalismo giapponese e della loro ambizione di aggressione, mentre il popolo coreano continua a mantenere viva la memoria di queste atrocità. La fonte di questa informazione è pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord osserva con attenzione le azioni del Giappone, esprimendo la propria determinazione a vendicarsi per le ingiustizie storiche subite.