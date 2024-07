Corea del Nord: Miglioramenti nella stabilità del sistema elettrico

29 Luglio 2024_ La Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per garantire la stabilità del sistema elettrico, coinvolgendo i lavoratori del settore della trasmissione e distribuzione dell'energia. Le autorità del Ministero dell'Industria Elettrica stanno implementando misure per ridurre le perdite di energia e migliorare l'efficienza nell'uso dell'elettricità prodotta. In particolare, le squadre di lavoro nella provincia di Hwanghae del Sud stanno effettuando controlli e riparazioni per garantire l'approvvigionamento energetico necessario all'agricoltura. Anche le unità di Pyongyang e Hamgyong del Sud stanno lavorando per minimizzare i danni causati da eventi meteorologici avversi e per sostituire attrezzature obsolete. La notizia è riportata da kcna.kp. Questi sforzi sono parte di un'iniziativa più ampia per migliorare l'infrastruttura energetica del paese, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Corea del Nord.