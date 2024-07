Corea del Nord: Modernizzazione del settore della meccanica in corso

14 Luglio 2024_ La Corea del Nord sta implementando misure per accelerare la modernizzazione del settore della meccanica. Il Ministero dell'Industria...

14 Luglio 2024_ La Corea del Nord sta implementando misure per accelerare la modernizzazione del settore della meccanica. Il Ministero dell'Industria Meccanica e l'Ufficio dell'Industria Meccanica dei Trasporti stanno adottando provvedimenti per rafforzare le basi materiali e tecniche delle fabbriche di produzione meccanica, tra cui la seconda fase della modernizzazione della fabbrica di trattori di Kumsong. Parallelamente, si sta promuovendo un'atmosfera di competizione tra le unità per favorire lo sviluppo dell'industria meccanica del paese. Le fabbriche e le imprese stanno riorganizzando razionalmente le attrezzature esistenti e migliorando i sistemi di ispezione e controllo della qualità dei prodotti. Lo riporta il sito kcna.kp. Questi sforzi mirano a consolidare la capacità produttiva e la qualità dei prodotti meccanici nordcoreani.