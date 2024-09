Corea del Nord: Nuove abitazioni culturali inaugurate a Songhwa

05 Settembre 2024_ La Corea del Nord ha inaugurato nuove abitazioni culturali nei villaggi agricoli di Songhwa e Yaksan, nella provincia di Hwanghae del Sud. Queste abitazioni, progettate per riflettere le caratteristiche locali, sono state realizzate per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori e onorare l'impegno del governo verso il benessere dei lavoratori agricoli. Durante la cerimonia di inaugurazione, sono stati presenti funzionari locali e lavoratori, che hanno celebrato l'evento con discorsi e danze. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, che sottolinea l'importanza di tali iniziative per il progresso sociale ed economico del paese.