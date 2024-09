Corea del Nord: Nuove abitazioni per i lavoratori agricoli a Namyang

20 Settembre 2024_ La Corea del Nord ha inaugurato un nuovo complesso residenziale per i lavoratori agricoli nella fattoria di Namyang, situata nella provincia di Pyongan del Sud. L'evento ha visto la partecipazione di funzionari locali e rappresentanti del partito, che hanno celebrato il miglioramento delle condizioni di vita nella comunità rurale. Le nuove abitazioni, progettate per offrire comfort e modernità, rappresentano un passo significativo verso lo sviluppo agricolo e il progresso sociale nel paese. La cerimonia di consegna delle chiavi ha suscitato grande gioia tra i residenti, evidenziando l'impegno del governo per il benessere della popolazione. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Questo sviluppo è parte di un più ampio programma di rinnovamento delle aree rurali in Corea del Nord, volto a migliorare la qualità della vita degli agricoltori e delle loro famiglie.