27 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha annunciato nuove misure significative per accelerare lo sviluppo locale e la rinascita economica, come riportato dal quotidiano ufficiale Rodong Sinmun. I leader e i lavoratori del paese hanno espresso entusiasmo per queste iniziative, che mirano a migliorare le condizioni di vita e a promuovere il progresso in vari settori. In concomitanza, si è svolto un evento per celebrare il Giorno della Gioventù, con rappresentazioni artistiche da parte di studenti e giovani. Inoltre, sono stati evidenziati i successi economici in diverse aree e l'arrivo di delegazioni russe a Pyongyang. La notizia proviene da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, che fornisce aggiornamenti sulle attività del governo e della società. La Corea del Nord, ufficialmente Repubblica Popolare Democratica di Corea, è un paese situato nell'Asia orientale, noto per il suo regime autoritario e per le sue politiche economiche centralizzate.