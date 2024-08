Corea del Nord: Nuove strutture per il benessere dei lavoratori in diverse fabbriche

25 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha recentemente inaugurato nuove strutture residenziali per i lavoratori in diverse fabbriche, tra cui il Kim...

25 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha recentemente inaugurato nuove strutture residenziali per i lavoratori in diverse fabbriche, tra cui il Kim Jong-suk Pyongyang Textile Factory e il Kim Jong-suk Pyongyang Food Factory. Queste strutture sono progettate per garantire il massimo comfort e migliorare la qualità della vita dei lavoratori, contribuendo anche alla loro vita culturale. Altre fabbriche, come la Bukchang Thermal Power Plant e la Chongjin Student Uniform Factory, hanno seguito l'esempio, dotando le loro residenze di servizi moderni come camere, sale da pranzo e aree ricreative. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. Queste iniziative riflettono l'impegno del governo nordcoreano nel migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e promuovere il loro benessere.