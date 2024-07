Corea del Nord: Nuovi poster per promuovere obiettivi del Partito

14 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha creato nuovi poster per sostenere le decisioni prese durante la 10ª sessione plenaria dell'8° Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori. I poster incoraggiano la popolazione a raggiungere gli obiettivi stabiliti, come la modernizzazione dell'industria meccanica e il miglioramento della sicurezza ferroviaria. Altri poster promuovono il completamento del piano di produzione agricola per il 2024 e l'innovazione scientifica e tecnologica per migliorare la vita dei cittadini. Lo riporta il sito ufficiale kcna.kp. Questi sforzi riflettono l'impegno del Partito dei Lavoratori nel migliorare l'economia e il benessere della popolazione nordcoreana.