Corea del Nord: Nuovi villaggi agricoli inaugurati a Nyongbyon

14 Luglio 2024_ Nuovi villaggi sono stati inaugurati presso la fattoria Wonum nella contea di Nyongbyon, nella provincia di Phyongan del Nord, Corea del Nord. Le nuove case moderne, destinate a centinaia di famiglie, riflettono la cura del Partito dei Lavoratori di Corea per fornire agli agricoltori un ambiente di vita altamente civilizzato. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Ryu Song Hyok, segretario del Comitato Provinciale di Phyongan del Nord del WPK, insieme a funzionari, costruttori e lavoratori agricoli della contea. Choe Yong Chol, vice-presidente del Comitato Popolare Provinciale di Phyongan del Nord, ha tenuto un discorso di congratulazioni, seguito dalla consegna delle licenze per l'uso delle nuove case e da ulteriori discorsi. Lo riporta rodong.rep.kp. La cerimonia si è conclusa con festeggiamenti e danze in onore dei nuovi proprietari delle case.