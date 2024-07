Corea del Nord: Nuovi villaggi rurali costruiti in diverse regioni

5 Luglio 2024_ Nuovi villaggi che mostrano il futuro del paesaggio rurale sono stati costruiti in diverse parti della Corea del Nord. Nuove case sono...

5 Luglio 2024_ Nuovi villaggi che mostrano il futuro del paesaggio rurale sono stati costruiti in diverse parti della Corea del Nord. Nuove case sono state edificate presso la fattoria Samsang nella contea di Phihyon, provincia di North Phyongan. Centinaia di abitazioni sono il risultato della benevolenza del Partito dei Lavoratori di Corea (WPK), che ha dimostrato grande cura per i lavoratori agricoli, permettendo loro di godere di una nuova vita socialista e di una nuova civiltà. Alla cerimonia di consegna delle case erano presenti Ryu Song Hyok, segretario del Comitato Provinciale di North Phyongan del WPK, funzionari, costruttori e lavoratori agricoli della contea. Lo riporta rodong.rep.kp. Durante l'evento, Choe Yong Chol, vice-presidente del Comitato Provinciale del Popolo di North Phyongan, ha tenuto un discorso di congratulazioni e sono state consegnate le licenze per l'uso delle nuove case.