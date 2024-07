Corea del Nord: Omaggio floreale per il 30° anniversario della morte di Kim Il Sung

8 Luglio 2024_ I residenti coreani in Cina hanno inviato cesti di fiori alle statue del Presidente Kim Il Sung e del Presidente Kim Jong Il a Mansu...

8 Luglio 2024_ I residenti coreani in Cina hanno inviato cesti di fiori alle statue del Presidente Kim Il Sung e del Presidente Kim Jong Il a Mansu Hill, in occasione del 30° anniversario della morte del Presidente. I cesti floreali sono stati collocati il 6 luglio. Tra i donatori figurano membri di varie associazioni coreane in Cina, tra cui la Federazione dei Lavoratori Economici Coreani e l'Associazione dei Coreani a Shenyang e Dandong. Anche diverse aziende cinesi hanno partecipato all'omaggio. Lo riporta rodong.rep.kp. L'evento sottolinea i legami tra i coreani residenti all'estero e la loro patria.