04 Agosto 2024_ Le organizzazioni lavorative della Corea del Nord si sono attivamente mobilitate per stabilizzare le condizioni di vita delle persone colpite da disastri naturali. I membri della Lega della Gioventù e altri gruppi giovanili stanno fornendo supporto materiale e morale alle comunità danneggiate, rispondendo all'appello del Partito. Diverse fabbriche e istituzioni, come il Pyongyang 326 General Factory e il Ryuwon Shoe Factory, hanno contribuito con risorse per aiutare le vittime. Inoltre, oltre 100.000 lavoratori e membri di sindacati hanno partecipato a queste iniziative di supporto, dimostrando un forte spirito di solidarietà. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Le organizzazioni coinvolte, come il Comitato Centrale della Lega della Gioventù, sono fondamentali per il sostegno alle politiche sociali e per il benessere della popolazione nordcoreana.