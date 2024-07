Corea del Nord: Patrimonio culturale immateriale e la sua protezione

14 Luglio 2024_ La Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per proteggere il suo patrimonio culturale immateriale, secondo Kim Pong Nam, capo dipartimento dell'Agenzia Nazionale per la Protezione del Patrimonio. L'agenzia sta lavorando per identificare, documentare e preservare tradizioni, pratiche e conoscenze che rappresentano l'identità culturale del paese. Tra le iniziative in corso, vi sono programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per coinvolgere la popolazione nella salvaguardia di queste eredità. L'obiettivo è garantire che le future generazioni possano continuare a beneficiare di questo ricco patrimonio culturale. Lo riporta pyongyangtimes.com.kp. Questi sforzi riflettono l'importanza attribuita dalla Corea del Nord alla conservazione delle sue tradizioni culturali uniche.