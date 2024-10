Corea del Nord: Progetti di espansione per i mulini moderni in corso

27 Ottobre 2024_ La Corea del Nord sta avanzando nella costruzione di moderni impianti di molitura per aumentare la capacità produttiva. I lavori di costruzione di nuovi mulini nei distretti di Kangryong, nella provincia di Hwanghae del Sud, e di Sin-gye, nella provincia di Hwanghae del Nord, sono in fase avanzata, insieme alla ristrutturazione di impianti esistenti a Hamhung e Songrim. Inoltre, l'espansione della capacità del mulino di Wonsan procede secondo i piani stabiliti. Queste iniziative sono parte di un progetto più ampio per migliorare l'autosufficienza alimentare del paese, come riportato da kcna.kp. La Corea del Nord, ufficialmente conosciuta come Repubblica Popolare Democratica di Corea, è un paese che ha affrontato sfide significative in termini di sicurezza alimentare e sviluppo economico.