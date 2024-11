Corea del Nord: Proseguono i lavori di ricostruzione a Pyongan del Nord

08 Novembre 2024_ I lavori di ricostruzione nella provincia di Pyongan del Nord continuano con entusiasmo, grazie all'ispirazione fornita dal leader Kim Jong Un. Dopo una visita ai cantieri, Kim ha fornito indicazioni per completare i progetti a un livello ottimale, incoraggiando i costruttori a intensificare i loro sforzi. Le squadre di giovani lavoratori, come il gruppo degli eroi di Baekdu, stanno accelerando i lavori di finitura, mentre altre unità si dedicano alla costruzione di edifici pubblici come scuole e asili. La mobilitazione di tutti i lavoratori e funzionari della provincia sta contribuendo a trasformare la visione di un villaggio ideale in realtà. La notizia è stata riportata da kcna.kp. La provincia di Pyongan del Nord è una delle aree più colpite da disastri naturali, e il governo sta investendo risorse significative per la sua ricostruzione.