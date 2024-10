Corea del Nord: Pyongyang condanna le sanzioni statunitensi e ribadisce la sua sovranità

20 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha espresso una forte condanna contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, definendole un attacco alla sua sovranità e un tentativo di alterare l'ordine internazionale. Il governo nordcoreano ha dichiarato che tali misure non sono nuove e che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, stanno affrontando una crisi strutturale. Inoltre, Pyongyang ha avvertito che le azioni unilaterali degli Stati Uniti minacciano la sicurezza globale e richiedono una risposta adeguata. La leadership nordcoreana ha sottolineato che la sofferenza inflitta al popolo nordcoreano si trasformerà in una determinazione a rafforzare la propria posizione. La notizia è stata riportata da kcna.kp. La Corea del Nord, ufficialmente conosciuta come Repubblica Popolare Democratica di Corea, è uno stato socialista situato nella parte settentrionale della penisola coreana.