Corea del Nord: Rafforzamento delle capacità edilizie nelle province

29 Luglio 2024_ La Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per potenziare le capacità edilizie nelle province, in particolare nella provincia di Hwanghae del Nord. Le autorità locali si concentrano sulla formazione di squadre di costruzione in grado di gestire progetti di sviluppo rurale, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture. A Songrim, un team di costruzione ha avviato corsi di formazione per artigiani e ha organizzato competizioni per elevare il livello delle competenze tecniche. I funzionari locali stanno monitorando i progressi e affrontando le sfide legate all'approvvigionamento di attrezzature e macchinari. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, che sottolinea l'importanza di questi sforzi per realizzare il programma di rivoluzione rurale del paese.