02 Settembre 2024_ Jong Hye Yong, responsabile del Comitato Popolare del Distretto Centrale di Pyongyang, ha espresso il suo affetto e rispetto per il compianto Presidente Kim Jong Il, sottolineando l'immagine benevola che ha lasciato nel cuore della popolazione. Durante un evento commemorativo, ha evidenziato l'importanza della sua leadership e il suo impatto positivo sulla vita dei cittadini nordcoreani. Jong Hye Yong ha dichiarato che il ricordo di Kim Jong Il continuerà a vivere per sempre tra il popolo, riflettendo un forte legame emotivo con il leader. La celebrazione ha messo in risalto il culto della personalità che circonda i leader nordcoreani, un aspetto centrale della cultura politica del paese. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Kim Jong Il è stato il leader supremo della Corea del Nord dal 1994 fino alla sua morte nel 2011, e il suo governo è stato caratterizzato da un forte nazionalismo e da politiche di isolamento.