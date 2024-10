15 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha respinto con fermezza il rapporto del Relatore speciale dell'ONU sui diritti umani, definendolo un documento politico manipolato. Il governo nordcoreano accusa il rapporto di diffamare le sue politiche di diritti umani e di interferire nella sua sovranità. Inoltre, la Corea del Nord sostiene che le misure di emergenza adottate per proteggere la popolazione da pandemie globali siano state ingiustamente etichettate come violazioni dei diritti umani. La dichiarazione proviene dall'agenzia di stampa kcna.kp, che sottolinea la determinazione della Corea del Nord a difendere il proprio sistema e i diritti del suo popolo. La Corea del Nord è uno stato socialista che ha affrontato critiche internazionali per le sue politiche interne e il rispetto dei diritti umani.