16 Ottobre 2024_ In Corea del Nord, il rispetto e la cura per gli anziani sono considerati un dovere legale e morale, riconosciuto dalla Costituzione socialista e dalle leggi sulla salute pubblica. Il governo ha implementato misure per garantire il benessere degli anziani, inclusa la costruzione di case di riposo e strutture sanitarie per i veterani di guerra. La società nordcoreana ha sviluppato una consuetudine di rispetto verso gli anziani, con eventi annuali dedicati ai veterani e trattamenti preferenziali in vari servizi pubblici. La crescente attenzione verso il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani ha portato a un aumento del numero di centenari nel paese. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord, ufficialmente conosciuta come Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK), è un paese che pone un forte accento sulla cura e il rispetto per i suoi cittadini più anziani.