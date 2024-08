Corea del Nord: Riunione d'emergenza del Politburo del WPK per affrontare le sfide attuali

02 Agosto 2024_ Si è tenuta una riunione d'emergenza ampliata del Politburo del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea (WPK) per discutere...

02 Agosto 2024_ Si è tenuta una riunione d'emergenza ampliata del Politburo del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea (WPK) per discutere le attuali sfide economiche e politiche del Paese. Durante l'incontro, i membri hanno analizzato le misure necessarie per garantire la stabilità e il progresso della nazione, sottolineando l'importanza di un'unità interna. È stata evidenziata la necessità di rafforzare le politiche economiche e sociali per affrontare le difficoltà attuali. La riunione ha anche ribadito l'impegno del WPK nel guidare il Paese verso un futuro prospero. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Il Politburo del WPK è l'organo decisionale principale del partito, responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle politiche nazionali.