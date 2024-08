Corea del Nord: Sforzi per il recupero dopo le inondazioni nelle province del sud

04 Agosto 2024_ La Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per supportare le vittime delle recenti inondazioni nelle province di Pyongan del Sud, Hwanghae del Sud e Hwanghae del Nord, nonché nelle città di Nampo e Kaesong. I funzionari e i lavoratori locali stanno fornendo assistenza umanitaria, inviando rapidamente beni essenziali per stabilizzare le condizioni di vita delle persone colpite. Le comunità stanno mobilitando risorse, tra cui farina, cibo e medicinali, per sostenere i residenti delle aree devastate. Le autorità locali continuano a collaborare per garantire che le necessità fondamentali siano soddisfatte in modo tempestivo. La notizia è riportata da kcna.kp. Le inondazioni hanno colpito duramente queste regioni, evidenziando la necessità di un intervento rapido e coordinato per alleviare le sofferenze dei cittadini.