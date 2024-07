Corea del Nord: Sostegno alle attività agricole da parte delle organizzazioni sindacali

1 Luglio 2024_ Le organizzazioni sindacali della Corea del Nord stanno fornendo supporto alle attività agricole. I membri del Comitato Centrale della Federazione Generale dei Sindacati della Corea del Nord hanno collaborato con i contadini nei campi per aiutarli a raggiungere gli obiettivi agricoli. La Federazione dei Sindacati di Pyongyang ha fornito 198.000 tonnellate di fertilizzanti organici e oltre 215.000 attrezzi agricoli a diverse fattorie della città. La Federazione dei Sindacati della Provincia di Hwanghae Sud ha inviato pezzi di ricambio per macchine agricole e squadre di riparazione alle fattorie di Haeju. Lo riporta il sito kcna.kp. Anche altre organizzazioni sindacali, come quelle di Nampo, Wonsan e Sunchon, hanno contribuito a sostenere le attività agricole locali.