Corea del Nord: Stabilizzazione della vita e riparazione dei danni nelle aree colpite da disastri

08 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha annunciato un piano per stabilizzare la vita dei cittadini e riparare i danni nelle aree maggiormente colpite da recenti disastri naturali. Le autorità stanno mobilitando risorse per garantire il supporto necessario alle popolazioni in difficoltà e per ripristinare le infrastrutture danneggiate. Questo intervento è parte di un impegno più ampio per migliorare le condizioni di vita e garantire la sicurezza alimentare nelle regioni vulnerabili. Le operazioni di soccorso e ricostruzione sono già in corso, con l'obiettivo di ripristinare la normalità il prima possibile. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Le aree interessate includono province che hanno subito inondazioni e frane, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per proteggere la popolazione.