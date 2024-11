Corea del Nord: Sviluppo della gestione forestale attraverso la scienza e la tecnologia

11 Novembre 2024_ I ricercatori del Forest Research Institute della Corea del Nord stanno implementando attività scientifiche per la creazione e gestione di foreste economiche. Attraverso corsi di formazione pratici e sessioni di insegnamento a distanza, i funzionari e i tecnici locali vengono istruiti su questioni scientifiche relative alla gestione forestale. Sono stati inviati esemplari di alberi di alto valore economico e i ricercatori forniscono assistenza tecnica per migliorare il tasso di sopravvivenza delle piante. Inoltre, sono state sviluppate tecniche per aumentare la produttività dei frutti degli alberi e sono in corso progetti per pubblicare materiali informativi su queste pratiche. La notizia è riportata da kcna.kp. Queste iniziative mirano a rafforzare la capacità del paese nella gestione sostenibile delle risorse forestali.