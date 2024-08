25 Agosto 2024_ La Corea del Nord celebra un'importante iniziativa che sottolinea il patriottismo e la dedizione dei suoi cittadini verso la nazione. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno condiviso storie di sacrificio e impegno per il bene del paese, evidenziando il forte senso di unità e identità nazionale. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria storica e i valori patriottici tra le nuove generazioni. Questo evento rappresenta un momento significativo per rafforzare il legame tra il popolo e la leadership del paese. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. La celebrazione si è svolta in diverse località, coinvolgendo scuole e istituzioni culturali, per promuovere un forte spirito di comunità e appartenenza.