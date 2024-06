25 Giugno 2024_ Molti cittadini della Corea del Nord stanno visitando la Casa Centrale di Educazione di Classe, esprimendo la loro determinazione a punire senza pietà gli imperialisti statunitensi e i loro seguaci. Questo luogo storico espone e condanna i crimini degli imperialisti statunitensi e giapponesi e dei nemici di classe. In giugno, oltre 20.000 lavoratori, giovani e bambini di più di 450 unità hanno visitato la casa, giurando vendetta contro gli aggressori. Le esposizioni mostrano la storia di aggressione degli imperialisti statunitensi in Corea e le atrocità commesse, suscitando indignazione tra i visitatori. Lo riporta rodong.rep.kp. La Casa Centrale di Educazione di Classe è un importante strumento di propaganda del governo nordcoreano per rafforzare l'odio verso gli Stati Uniti e i loro alleati.