14 Luglio 2024_ Funzionari, lavoratori e membri dell'unione femminile di Phyongsong, nella Corea del Nord, hanno volontariamente deciso di lavorare nei teatri per attuare la politica del Partito dei Lavoratori di Corea sullo sviluppo regionale. I funzionari del comitato popolare della città e del comitato di gestione agricola, insieme ai dirigenti delle organizzazioni dei lavoratori, hanno scelto di lavorare nelle basi di materie prime. Molte casalinghe della città si sono unite a una stazione forestale di Evodia daniellii Benn, mentre oltre cento membri dell'unione femminile e altri cittadini si sono diretti verso le basi di materie prime per le fabbriche alimentari e altre industrie regionali. Mercoledì si è tenuto un incontro per congratularsi con i volontari, alla presenza di Han Kum Chol, segretario capo del Comitato della città di Phyongsong del WPK, e altri funzionari. Lo riporta rodong.rep.kp. Alla fine dell'incontro, i cittadini hanno salutato i volontari in partenza per i loro incarichi.