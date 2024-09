Corea del Sud: 2,07 milioni di over 50 a rischio esclusione dal sistema pensionistico

3 Settembre 2024_ In Corea del Sud, oltre 2 milioni di persone di età superiore ai 50 anni non hanno raggiunto il periodo minimo di contribuzione di...

3 Settembre 2024_ In Corea del Sud, oltre 2 milioni di persone di età superiore ai 50 anni non hanno raggiunto il periodo minimo di contribuzione di 10 anni per ricevere la pensione nazionale. Questo gruppo include molti lavoratori a basso reddito e autonomi, che potrebbero affrontare un aumento dei contributi a causa delle riforme pensionistiche del governo, aumentando il rischio di insolvenza. Secondo i dati forniti dalla National Pension Service, al giugno 2024, ci sono 6,74 milioni di iscritti al sistema pensionistico nella fascia di età dei 50 anni. La fonte di questa informazione è yna.co.kr. La situazione solleva preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza economica di una parte vulnerabile della popolazione sudcoreana.