Corea del Sud: 500 miliardi di won per rimborsare i clienti di Tmon e WeMakePrice

06 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un pacchetto di liquidità di 500 miliardi di won per supportare i fornitori delle piattaforme di e-commerce Tmon e WeMakePrice, in crisi finanziaria. I clienti che non hanno ricevuto rimborsi per acquisti di prodotti generali riceveranno i loro soldi entro la fine della settimana, mentre i rimborsi per pacchetti vacanza e gift card potrebbero subire ritardi. Il Ministro delle Finanze, Choi Sang-mok, ha dichiarato che il governo collaborerà con gli emittenti di carte di credito per accelerare il processo di rimborso. La situazione è aggravata da oltre 5.000 richieste di risoluzione di controversie presentate all'Agenzia per i Consumatori della Corea. La notizia è riportata da The Korea Herald. Le misure governative mirano a stabilizzare il settore e-commerce, che ha visto un aumento delle difficoltà finanziarie dopo l'acquisizione di Wish, un marketplace statunitense.